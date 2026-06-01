  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Prix en baisse

Wohnquartier Prix en baisse

Jerusalem, Israel
von
$3,09M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Rav Tzair, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Kiryat Moshe, in einer grünen Umgebung gegenüber einem Kinderspielplatz, umfasst diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung von ca. 85 m2 zwei Balkone: eine geschlossen (ca. 10 m2) und die andere offen für das Wohnzimmer, ideal für die Installation einer Soucca. Genießen Sie eine Dreifach-Belichtung, diese Wohnung ist sehr hell. Es genießt ein außergewöhnliches Potenzial der Erweiterung von 25 m2 und einen Parkplatz in einem zukünftigen sechsgeschossigen Gebäude. Exklusiv.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a tel aviv kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$5,60M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,33M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,69M
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$2,42M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$3,09M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$479,250
3 Zimmer in der beliebten Gegend von Ashkelon Marina
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Wohnviertel Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Chadera, Israel
von
$1,99M
BZH Im Herzen der Stadt Hadera, hervorragendes und seltenes Produkt! In der Nähe aller Annehmlichkeiten, hell, angenehm, luxuriös, koschere Küche, Klimaanlage, Terrasse, Aufzug, Keller, Parkplatz!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Netanja, Israel
von
$6,66M
Live Excellence in Netanya! Mardochee Khayat lädt Sie ein, unser außergewöhnliches Wohnprojekt im Herzen des beliebten Viertels Nat 600 in Netanya zu entdecken. Genießen Sie eine privilegierte Lage, ein paar Schritte von den Stränden dank der neuen Aufzug des Strandes der Insel, derzeit im …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen