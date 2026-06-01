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Wohnquartier ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

Über den Komplex

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EXCLUSIVITY TOWER - ZU VERKAUF LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Entdecken Sie dieses unglaubliche 75 m2 Apartment im renommierten Meier Tower am Rothschild Boulevard, Tel Avivs begehrteste Adresse. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet High-End-Features und luxuriöse Materialien für unvergleichlichen Komfort. Merkmale der Wohnung : • 75 m2 • 2,5 Zimmer, darunter ein großes Wohnzimmer • Schöne natürliche Licht • Parkplatz inbegriffen • Speicherplatz • Oberflächen und Luxusmaterialien Der Turm bietet einen beeindruckenden Komplex mit: • Schwimmbad • Fitnesscenter • Zimmer mit Pool • Sporthalle • Spa Instandhaltung des Gebäudes: 2500 nis pro Monat Arnona: 900 alle 2 Monate Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, in einem der exklusivsten Türme von Tel Aviv zu leben, mit dem Komfort und Eleganz, die Sie verdienen. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und planen Sie einen Besuch! Premium Immobilien

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