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Wohnquartier Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

Über den Komplex

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Neun ausschließlich zum Verkauf Duplex mit Garten in einem brandneuen und schönen Gebäude am Ben Gurion Boulevard. ** High-End-Architektur: massives Parkett aus Frankreich importiert, vertiefte Platten, benutzerdefinierte Zimmerei, hochlästige Pandora-Türen, intelligente Elektrizität, Alarm-und Überwachungssystem, VRF Mitsubishi Klimaanlage, drahtlose Bewässerung und Düngung System, und vieles mehr. ** Auf der oberen Ebene: Wohnzimmer, Küche, Master-Suite, Büro, Duschbad und einen Garten mit Blick auf das Wohnzimmer. Auf der unteren Ebene: öffentlicher Raum und zwei Wohnungen mit zwei schönen und hellen Englisch-Kursen (Studio, Kino, Fitness, etc.). Gesamt: 234 m2 gebaut, plus 169 m2 großen gepflegten Garten und einen englischen Innenhof von 17 m2. Parken in einer Roboteranlage. Hinterhof und ruhig.

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