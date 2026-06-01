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Wohnquartier Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Aviv, Israel
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01.06.26
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ID: 36947
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 52

Über den Komplex

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Dieses Apartment befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Pinsker Street, nur wenige Schritte vom Strand, Einkaufszentren, Restaurants und alles, was die Stadt zu bieten hat. - 81 m2 netto _ 2 Schlafzimmer _ 2 Badezimmer – Sonnenterrasse von 7 m2 – 4. Obergeschoss – Dreifache Exposition – Aufzug – Parkplatz – Mamad – Blatt 4 erhalten Preis: 6,300.000 Nis

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Tel-Aviv, Israel
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