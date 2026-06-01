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Wohnquartier Jerusalem mamilla david village

Jerusalem, Israel
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01.06.26
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ID: 37203
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Eliyahu Shama, 1

Über den Komplex

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Im Herzen der Mamilla, und im berühmten David Village Legacy Projekt, hier ist eine schöne 4 Zimmer von 120 m2 mit 13 m2 Terrasse Soucah mit einem geräumigen Wohnzimmer, sehr große Master-Suite, 2 Bäder, 3 Toiletten + Keller und 1 Parkplatz.

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Jerusalem, Israel
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