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Wohnquartier Penthouse dexception a netivot maarav

Netivot, Israel
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$818,800
01.06.26
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ID: 37331
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

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Außergewöhnliches Penthouse in Netivot Maarav – 4 Zimmer + Terrasse Gönnen Sie sich den Luxus eines einzigartigen Raumes im Herzen eines gesuchten Gebiets von Netivot Maarav. Dieses 120 m2 große Penthouse wurde von 5 auf 4 geräumige Zimmer umgebaut, um Komfort und Funktionalität zu optimieren. Das Hotel liegt im 4. Stock eines 4-stöckigen Gebäudes im Jahr 2015 gebaut, genießt es eine private Terrasse von 68 m2, ideal um die Sonne zu genießen und freundliche Momente mit Familie oder Freunden zu organisieren. Sie werden die unmittelbare Nähe zu allen Annehmlichkeiten zu schätzen wissen: Geschäfte, Schulen, Transport und Dienstleistungen, bietet eine bequeme und angenehme Umgebung. Preis: 2 300 000 Eine seltene Gelegenheit, ein Penthouse zu erwerben, das Raum, Komfort und privilegierte Lage kombiniert.

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Netivot, Israel
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