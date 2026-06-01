  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kadima
  4. Wohnquartier Villa de haut standing a kadima

Wohnquartier Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
von
$6,50M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36914
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Kadima
  • Adresse
    Hankin

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen von Kadima, einer der gefragtesten und qualitativen Ortschaften von Sharon, entdecken Sie ein exklusives Projekt bestehend aus nur 16 renommierten Hütten. Kadima verführt durch seine außergewöhnliche Lebensumgebung, kombiniert Wohnruhe, grüne Umgebung und unmittelbare Nähe zu den Hauptstraßen im Zentrum Israels. Kadima ist eine der beliebtesten Adressen für Familien, die ein hochwertiges Wohnumfeld genießen möchten, während Sie nur wenige Minuten von Netanya, Ra'anana, Herzliya und Tel-Aviv entfernt sind. Dieses Projekt wird von einem anerkannten Bauherrn durchgeführt, Spezialist für den Bau von prestigeträchtigen Villen, genießen einen soliden Ruf für die Qualität seiner Leistungen, seine unwahrscheinlichen Finishes und seine Liebe zum Detail. Villen für absoluten Komfort Jede Villa wurde entworfen, um großzügige Volumina, perfekte Funktionalität und ein besonders hohes Leistungsniveau zu bieten. Ausgestatteter Keller: * Unabhängiger Raum ideal für ein Studio * Salon * Kammer * Viele Einrichtungen (Büro, Spielzimmer, unabhängige Unterkunft, Gästeraum) Erdgeschoss: * Großes helles Wohnzimmer * zeitgenössische amerikanische Küche * Direkter Zugang zum privaten Garten * Privater Pool * Elegante und funktionale Empfangsräume Boden: * 4 geräumige Zimmer * High-End Elternsuite * Moderne Badezimmer * Optimaler Komfort für die ganze Familie Hochstehende Dienstleistungen Die Villen werden von edlen Materialien, modernen Annehmlichkeiten und Premium-Finishs profitieren, die den anspruchsvollsten Standards des israelischen Immobilienmarktes entsprechen. Fälligkeit * Arbeitsbeginn: September 2026 * Dauer des Baus: 24 Monate * Voraussichtliche Lieferung: September 2028 Ein seltenes Projekt, das auf eine Klientel zielt, die Exklusivität, Raum und Lebensqualität in einem der begehrtesten Sektoren Sharons sucht.

Standort auf der Karte

Kadima, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$14,30M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,385
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,60M
Wohnviertel Projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,09M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$6,50M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Hof Ashkelon Regional Council, Israel
von
$2,00M
Ein schöner Garten Rez 3 Zimmer Ir Ayaine
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Ausgezeichnete Lage im Herzen von Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Neubau mit Aufzug und Parkplatz. 67m2 + 12m2 Terrasse. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,45M
Neu im Verkauf ausschließlich! 23 Ahavat Zion Street Ruhige und renommierte Straße, in der Nähe von Kikar Hamedina. Geräumige und helle 3-Zimmer-Wohnung (leicht umgewandelt in 4 Zimmer). Renoviert von unten nach unten vor drei Jahren. Wohnfläche von 87 m2 (je nach Tabu). Das Hotel liegt im …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen