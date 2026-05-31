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Wohnquartier Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Daniel, 15

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Standhaus 50m vom Meer entfernt. Schöne 4 Zimmer von 90m2 + 14m2 Terrasse Meerblick. Hochgeschoss, sehr hell, Luxus-Wohnung, 2 Bäder, 2 Toiletten, Cadastre Parkplatz! Einzigartiges Produkt ausschließlich.

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Tel-Aviv, Israel
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