  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer a keter david jerusalem

Wohnquartier Appartement a louer a keter david jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$5,325
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37711
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
George Washington Street (Keter David) 4-Zimmer-Wohnung – 120 m2 4. Stock von 8 Voll möblierte gehobene Geräumig und hell Parkplatz Kasse Balkon für Soukka Lagerung Arnona jährlich : 9.200 NIS Eigentumsgebühren: NIS 2.400 pro Monat

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$195
Wohnviertel Appartement dexception avec beau balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Appartement en rez de jardin a vendre rue monbaz jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,325
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanja, Israel
von
$2,38M
Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool Ausgezeichnete Penthouse-Duplex auf der 11. und 12. Etage, bietet einen unverbauten Blick und einen modernen und hellen Wohnraum. Die Wohnung umfasst 119 m2 im 11. Stock mit einer Terrasse von 12 m2, sowie ein Hauptschlafzi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Ra’anana, Israel
von
$9,10M
Luxusprojekt in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen konta…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Alle anzeigen Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Wohnviertel Jardin et douceur de vivre
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
In Ramat Beit Hakerem, in einem ruhigen Gebäude, in der Nähe von Synagogen und Transport, schöne und ausgedehnte 4P sehr gepflegt, dreifache Orientierung, mit drei Zugang zu einem großen Garten extrem angenehm vom Wohnzimmer, Küche und Elternzimmer. Doppelküche, Master-Suite, verstärktes Zim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen