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Wohnquartier Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Chadera, Israel
von
$599,950
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ID: 37501
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

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