  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
;
5
ID: 33908
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Verkaufen in der gewünschten Gegend von Montefiore Gershon Schatz Street Im 3. Stock - Fassade 3 Zimmer von 60 m2 + Balkon von 15 m2 Meter inklusive Tiefgarage Aufzug Bau von nur 10 Mietern 2 Appartements pro Etage Leasing bis Ende August 2026 für eine Miete von 7.500 NIS pro Monat.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
