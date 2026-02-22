  1. Realting.com
Wohnquartier A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Aschdod, Israel
von
$6,270
;
17
ID: 33683
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Français Français
Vermieten: Phänomenal Cottage Nine in Ashdod – Youd Zayin District????? ✨ Luxus – Komfort – großzügige Räume – Sofortige Lieferung! Diese außergewöhnliche Neubauhütte befindet sich in der begehrten Gegend von Youd Zayin in Ashdod, bietet eine unvergleichliche Lebensqualität auf 200 m2 Wohnfläche, mit 100 m2 Terrassen einschließlich eines mit privatem Pool, und 70 m2 hellen Keller. ?? Erdgeschoss: Ausgezeichnete Terrasse von 100 m2 mit Pool, ideal zu empfangen oder zu entspannen Geräumiges und helles Wohnzimmer mit großen Fenstern Voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Materialien Gästetoiletten Bewaffnete Tür und saubere Oberflächen ?? 1. Stock: 3 komfortable Schlafzimmer Modernes Badezimmer mit WC Master Suite mit eigenem Bad, WC, privatem Balkon und Waschraum ?? 70 m2 Cabrio Keller mit 2 großen Fenstern – Ideal für: Spielraum Kinozimmer Wellnessbereich (SPA) Oder Möglichkeit, 2 bis 3 zusätzliche Zimmer zu schaffen Zentrale Klimaanlage?????? 2 Privatparkplätze???️ Sofort lieferbar! Ein selten gutes, Kombination von Modernität, Raum und Komfort in einer beliebten Nachbarschaft! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu vereinbaren.

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
