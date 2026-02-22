  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Maison avec piscinecentre ville raanana

Ra’anana, Israel
von
$9,405
;
7
ID: 33403
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Français Français
Villa Stadtzentrum Raanana. ruhige Straße in der Nähe der Schule Bilou. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer mit Essbereich. Separate Küche. Hauptschlafzimmer Ankleidezimmer mit Blick auf den Pool. Ebene 2: 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer. Ebene 3: eine Suite. Unter dem Boden: großes Zimmer und mamad. Pool und Garten . Parkplatz

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Realting.com
Gehen