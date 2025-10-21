  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Nord de la ville netanya proche nizza

Wohnquartier Nord de la ville netanya proche nizza

Netanja, Israel
von
$1,48M
5
ID: 32681
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.10.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

