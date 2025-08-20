  1. Realting.com
  Wohnquartier Bon emplacement

Aschkelon, Israel
$370,788
6
ID: 27156
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.25

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-Oberflächen: 80x80 Fliesen, ausgestattete Küche, elektrische Rollläden, zentrale Klimaanlage, etc. • Ideale Wohnumgebung: Parks, Schulen, Synagogen, Geschäfte, direkter Zugang zum Bahnhof Es ist ein perfektes Projekt, um in einem vielversprechenden Viertel zu leben oder zu investieren.

Aschkelon, Israel

