  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
von
$930,000
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28020
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 80% bei Schlüssellieferung High-End Spezifikationen ♦Optimale Bankgarantien

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$964,500
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$930,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$930,000
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer hochrangigen Wohnprojekte auf Bat yam zu leben. Ein neues Projekt in Bat Yam suchen Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Blue & The City ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen, weniger als 3 Gehminuten von Bat Yam Tayellette …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$807,000
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen