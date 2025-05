Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Geräumige Wohnung in Kiryat Shmuel! Anschrift : Rue Arave Berlin, Kiryat Shmuel Fläche : 139 m2 + Terrasse von 70 m2 Schöne Aussicht auf die Knesset Privatparkplatz Diese helle und geräumige Wohnung ist eine seltene Gelegenheit! Es ist komplett renoviert und bietet die Möglichkeit, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das Hotel liegt in einem begehrten Bereich, genießt es eine ausgezeichnete Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten.