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Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Ubud, Indonesien
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13
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ID: 35083
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Dorf
    Ubud

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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α Einführung des neuen Wellness Resort-Projekts in Ubud, Bali.

Dies ist ein Premium-Komplex von Wohnungen und Villen im Zentrum von Bali Wellness-Tourismus (Ubud), bietet:

- mehr als 25 Arten von Wellness-Praktiken (Yoga, Meditation, Atemtechnik, Klangheilung, Ayurveda, Detox, Fitness, Kunsttherapie, etc.);

- Ganzrad-Infrastruktur: Infinity-Pool mit Blick auf die Reisterrassen, Spa-Komplex, Bio-Restaurant, Co-working, Kunstraum, Retreat-Bereiche;

- individueller Ansatz: Ein persönliches Programm wird für jeden Gast mit gesundheitlichen Messungen vor und nach dem Aufenthalt entwickelt;

- strategische Partnerschaft mit Pramas (Dubai) - Experten in innovativen Wellness-Praktiken und Technologien (Cryotherapie, hyperbarische Kammern usw.).

Diese Villa ist mit einem privaten Pool präsentiert. Es gibt eine ähnliche Villa mit einem privaten Bad auf dem Territorium eines Gartens.

Investitionsparameter:

Die Kosten der Wohnungen | ab $75,716

Die Kosten der Villen | ab $97,428

Die Fläche der Einheiten | 23–170 m2

Zahlungsbedingungen | 0%

Standort auf der Karte

Ubud, Indonesien
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