Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

α Einführung des neuen Wellness Resort-Projekts in Ubud, Bali.

Dies ist ein Premium-Komplex von Wohnungen und Villen im Zentrum von Bali Wellness-Tourismus (Ubud), bietet:

- mehr als 25 Arten von Wellness-Praktiken (Yoga, Meditation, Atemtechnik, Klangheilung, Ayurveda, Detox, Fitness, Kunsttherapie, etc.);

- Ganzrad-Infrastruktur: Infinity-Pool mit Blick auf die Reisterrassen, Spa-Komplex, Bio-Restaurant, Co-working, Kunstraum, Retreat-Bereiche;

- individueller Ansatz: Ein persönliches Programm wird für jeden Gast mit gesundheitlichen Messungen vor und nach dem Aufenthalt entwickelt;

- strategische Partnerschaft mit Pramas (Dubai) - Experten in innovativen Wellness-Praktiken und Technologien (Cryotherapie, hyperbarische Kammern usw.).

Diese Villa ist mit einem privaten Pool präsentiert. Es gibt eine ähnliche Villa mit einem privaten Bad auf dem Territorium eines Gartens.

Investitionsparameter:

Die Kosten der Wohnungen | ab $75,716

Die Kosten der Villen | ab $97,428

Die Fläche der Einheiten | 23–170 m2

Zahlungsbedingungen | 0%