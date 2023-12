Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy

Sengkol, Indonesien

von €179,000

Kapitulation vor: 2024

Der Wohnkomplex befindet sich im Herzen von Kuta auf der Insel Lombok und bietet eine charmante Kombination aus böhmischem Luxus und natürlicher Schönheit. Diese Villen sind ein echtes Paradies, in dem Sie die Gelassenheit der kühlen Luft des Dschungels genießen und sich in der Wärme der tropischen Sonne sonnen und in Ihrem eigenen Pool schwimmen können. Die vorteilhafte Lage des Komplexes, nur 5 Fahrminuten vom Stadtzentrum entfernt, bietet einfachen Zugang zu der lebendigen lokalen Kultur, den exquisiten Restaurants und den atemberaubenden Stränden, die diese wundervolle Insel zu bieten hat. Villen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern verfügen über einen eigenen Pool, eine geschlossene Küche und ein geräumiges Wohnzimmer. Unabhängig davon, ob Sie einen Ferienwohnsitz oder eine lukrative Investition suchen, wird diese Immobilie Ihre Erwartungen übertreffen. Der ROI in diesem Komplex beträgt 17-29%, das jährliche Mieteinkommen beträgt 42.000 € - 69.600 € bei einer durchschnittlichen Auslastung von 75%