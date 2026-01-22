Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

📊 Investitionen in Black Sands Oasis in Bali
Erträge 12–16% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von UNIT Space Management
Nuanu, Bali
📈 Investment Metrics
Voraussichtliche Ausbeute: 12–16% pro Jahr
Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 Jahre
Format: Studio
Projektabschluss: 2028
Eigentümerstruktur: Leasehold
📍 Lage und Nachfrage
Nuanu ist ein neuer kultureller und technologischer Cluster in Bali mit einer 45 Hektar großen Master-Planung.
Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten von der Infrastruktur der Stadt entfernt: Schulen, SPA-Zentren, Restaurants und Kunsträume.
Zugang zum Meer — 3 Minuten.
Canggu — etwa 20 Minuten.
Der Standort ist attraktiv für digitale Nomaden, Unternehmer und langfristige Bewohner.
🏨 Investitionsmodell
Professionelles Immobilienmanagement durch UNIT Space Management.
Zentralisiertes Mietprogramm ohne Eigentümerbeteiligung.
Stabile Nachfrage durch das Konzept „Stadt innerhalb einer Stadt“ und das jährliche Mietpotenzial.
Geeignet für Kurz- und Halbzeitmieten
🏗 Projekt
Schwarze Sande Oasis ist ein modernes Wohn-Cluster, entworfen in einem Wüstenmodernismus architektonischen Stil.
Infrastruktur des Komplexes und Nuanu umfasst:
* Internationale Schule und Kinderzentrum
* SPA und Fitnessbereiche
* Restaurants und Kunstgalerien
* Strandclubs und Kulturstätten
* 35+ Infrastruktureinrichtungen zu Fuß erreichbar
💼 Kaufbedingungen
Installationsplan für Entwickler verfügbar.
Flexibler Zahlungsplan während der Bauzeit.
🛡 Rechtssicherheit
Land- und Baudokumente auf Anfrage erhältlich.
Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler.
Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.