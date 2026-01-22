Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

📊 Investitionen in Black Sands Oasis in Bali

Erträge 12–16% pro Jahr | Rückzahlungszeitraum 7–9 Jahre | Management von UNIT Space Management

Nuanu, Bali

📈 Investment Metrics

Voraussichtliche Ausbeute: 12–16% pro Jahr

Voraussichtliche Rückzahlungsfrist: 7–9 Jahre

Format: Studio

Projektabschluss: 2028

Eigentümerstruktur: Leasehold

📍 Lage und Nachfrage

Nuanu ist ein neuer kultureller und technologischer Cluster in Bali mit einer 45 Hektar großen Master-Planung.

Der Komplex liegt nur wenige Gehminuten von der Infrastruktur der Stadt entfernt: Schulen, SPA-Zentren, Restaurants und Kunsträume.

Zugang zum Meer — 3 Minuten.

Canggu — etwa 20 Minuten.

Der Standort ist attraktiv für digitale Nomaden, Unternehmer und langfristige Bewohner.

🏨 Investitionsmodell

Professionelles Immobilienmanagement durch UNIT Space Management.

Zentralisiertes Mietprogramm ohne Eigentümerbeteiligung.

Stabile Nachfrage durch das Konzept „Stadt innerhalb einer Stadt“ und das jährliche Mietpotenzial.

Geeignet für Kurz- und Halbzeitmieten

🏗 Projekt

Schwarze Sande Oasis ist ein modernes Wohn-Cluster, entworfen in einem Wüstenmodernismus architektonischen Stil.

Infrastruktur des Komplexes und Nuanu umfasst:

* Internationale Schule und Kinderzentrum

* SPA und Fitnessbereiche

* Restaurants und Kunstgalerien

* Strandclubs und Kulturstätten

* 35+ Infrastruktureinrichtungen zu Fuß erreichbar

💼 Kaufbedingungen

Installationsplan für Entwickler verfügbar.

Flexibler Zahlungsplan während der Bauzeit.

🛡 Rechtssicherheit

Land- und Baudokumente auf Anfrage erhältlich.

Transaktion unterstützt von einem internationalen Immobilienmakler.

Hinterlasse einen Kommentar und ich werde das Finanzmodell und die Ertragsberechnung senden.