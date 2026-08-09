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Häuser in Keszthelyi jaras, Ungarn

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Heviz
5
9 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 6 zimmer in Gyenesdias, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Gyenesdias, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Elegantes zweistöckiges Haus in der Nähe von Balaton - die perfekte Kombination aus Komfort …
$724,415
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Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
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Haus 8 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 8 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Panoramastraßen von H & eacute, v í z steht ein dreistöckiges Familie…
$577,856
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Vonyarcvashegy, Ungarn
Haus 5 zimmer
Vonyarcvashegy, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Moderne, hochwertige, bereit, Haus in einem der beliebtesten Dörfer am Plattensee zu begleic…
$541,073
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Villa 8 zimmer in Balatongyorok, Ungarn
Villa 8 zimmer
Balatongyorok, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxushaus mit Panoramablick auf den Balaton mit zwei Terrassen!Wenn Sie davon träumen, in ei…
$1,45M
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Ferienhaus 4 zimmer in Heviz, Ungarn
Ferienhaus 4 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes Familienhaus in Hévíz, in einer ruhigen und gemütlichen Gegend…
$436,340
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Haus 6 zimmer in Kesthell, Ungarn
Haus 6 zimmer
Kesthell, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Etagenzahl 3
In Keszthely Kertvarosh bieten wir zum Verkauf ein dreistöckiges / Keller, erstes, zweites S…
$364,346
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Herrenhaus 5 zimmer in Heviz, Ungarn
Herrenhaus 5 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Auf einer ruhigen und Panoramablick Straße des malerischen Heviz, ein einzigartiges Familien…
$1,02M
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Haus 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Straßen von Hevis bieten wir ein dreistöckiges Familienhaus zum Verka…
$353,883
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Immobilienangaben in Keszthelyi jaras, Ungarn

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