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Häuser in Heviz, Ungarn

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Heviz, Ungarn
Ferienhaus 4 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes Familienhaus in Hévíz, in einer ruhigen und gemütlichen Gegend…
$436,340
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Villa 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Dieses attraktive Einfamilienhaus bei 8380 Hévíz kombiniert modernen Komfort, hochwertige Ob…
$474,009
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Haus 8 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 8 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Panoramastraßen von H & eacute, v í z steht ein dreistöckiges Familie…
$577,856
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Heviz, Ungarn
Haus 6 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
In einer der schönsten Straßen von Hevis bieten wir ein dreistöckiges Familienhaus zum Verka…
$353,883
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Herrenhaus 5 zimmer in Heviz, Ungarn
Herrenhaus 5 zimmer
Heviz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Auf einer ruhigen und Panoramablick Straße des malerischen Heviz, ein einzigartiges Familien…
$1,02M
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