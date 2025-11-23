Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Ungarn

Budapest
11
Transdanubien
21
Mittelungarn
20
Westtransdanubien
19
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus 5 zimmer
Rautzenmarkt, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der exklusivsten und landschaftlich schönsten Lagen von Ráckeve, am Ende der Balabá…
$1,17M
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
