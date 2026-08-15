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Häuser in Mitteltransdanubien, Ungarn

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Haus in Paloznak, Ungarn
Haus
Paloznak, Ungarn
$797,305
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International real estate agency Habita
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Villa 11 zimmer in Rigacs, Ungarn
Villa 11 zimmer
Rigacs, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine gepflegte Anlage in der Region Central Transdanubia mit vielfältigen Nutzungsmöglichkei…
$259,756
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Villa 2 zimmer in Kemeneshogyesz, Ungarn
Villa 2 zimmer
Kemeneshogyesz, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 90 m²
Am linken Ufer des Marcal, zwischen Magyargencs und Szergény, liegt das kleine Dorf Kemenesh…
$63,378
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