Einwanderungsprogramme in Ungarn

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Ungarn Ungarn
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$20,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Umfassender Dienst für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage eines Unternehmens: Anmeldung Bankkonto Aufenthaltserlaubnis für den Gründer Zusätzliche Leistungen: Suche nach Immobilien für Büro und andere Zwecke für Unternehmen oder für das Leben Ge…
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