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Häuser in Mittelungarn, Ungarn

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Budapest
12
21 immobilienobjekt total found
Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Dieses luxuriöse, 149 m2 (gross) Doppelhaus mit drei Balkonen, einer Terrasse, einem private…
$1,05M
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Haus 5 zimmer in Tschemer, Ungarn
Haus 5 zimmer
Tschemer, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Haus 8 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 8 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
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Haus 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gut gepflegtes dreistöckiges Familienhaus zum Verkauf, in der grünen Wohngegend von Rákossze…
$539,742
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
In einem ruhigen und grünen Teil des 2. Bezirks von Budapest, in Remetekertváros, werden zwe…
$1,05M
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Haus in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus
Rautzenmarkt, Ungarn
In einer der exklusivsten und natürlich fesselndsten Orte von Ráckeve, an der Spitze der Ins…
$1,24M
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Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Haus in Tschemer, Ungarn
Haus
Tschemer, Ungarn
Zu verkaufen in der ruhigen, südwestlichen Gegend von Csömör Középhegy, bietet dieses modern…
$922,053
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gewerbe- und Wohnimmobilien zum Verkauf – Bezirk XVI, BudapestNur 200 Meter von der Kerepesi…
$803,871
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Ein geräumiges 360 m2 großes Familienhaus befindet sich in einem ruhigen, grünen Teil des 16…
$499,081
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Haus 5 zimmer in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus 5 zimmer
Rautzenmarkt, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der exklusivsten und landschaftlich schönsten Lagen von Ráckeve, am Ende der Balabá…
$1,17M
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Ein wunderschön gepflegtes, freistehendes Familienhaus steht zum Verkauf in Zuglós begehrtes…
$985,863
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Haus 12 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 12 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 12
Fläche 410 m²
Diese stilvolle Villa der 1930er Jahre liegt am Südhang des Mount Sas-hegy ("Adlerberg") - i…
$1,63M
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Einfamilienhaus mit ausgezeichneter Lage – Budapest, Bezirk XVI., Főhadnagy StreetIn einer r…
$528,258
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Wir bieten Ihnen dieses dreistöckige Gewerbeimmobilien auf einem 975 m2 großen GrundstÃ1⁄4ck…
$823,148
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Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Villa 5 zimmer in Harast, Ungarn
Villa 5 zimmer
Harast, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 260 m²
Ein 260 m2, 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in 2330 Dunaharaszti (deutsch: Harrast - eine St…
$423,375
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Villa 5 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 5 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
$687,231
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Villa 4 zimmer in Schambeck, Ungarn
Villa 4 zimmer
Schambeck, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in Zsámbék, in einer ruhigen, grünen Gegend, in der Nähe der umlie…
$263,304
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Fläche 450 m²
Verkauf: Renoviertes Mehrfamilienhaus im 12. Bezirk von Budapest In Budapest, im Bereich No…
$3,02M
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Eigenschaftstypen in Mittelungarn

villen

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