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Häuser in Budapest, Ungarn

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11 immobilienobjekte total found
Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Dieses luxuriöse, 149 m2 (gross) Doppelhaus mit drei Balkonen, einer Terrasse, einem private…
$1,05M
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Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Ein wunderschön gepflegtes, freistehendes Familienhaus steht zum Verkauf in Zuglós begehrtes…
$985,863
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gewerbe- und Wohnimmobilien zum Verkauf – Bezirk XVI, BudapestNur 200 Meter von der Kerepesi…
$803,871
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Haus 8 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 8 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Einfamilienhaus mit ausgezeichneter Lage – Budapest, Bezirk XVI., Főhadnagy StreetIn einer r…
$528,258
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Wir bieten Ihnen dieses dreistöckige Gewerbeimmobilien auf einem 975 m2 großen GrundstÃ1⁄4ck…
$823,148
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Haus 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gut gepflegtes dreistöckiges Familienhaus zum Verkauf, in der grünen Wohngegend von Rákossze…
$539,742
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Haus 12 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 12 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 12
Fläche 410 m²
Diese stilvolle Villa der 1930er Jahre liegt am Südhang des Mount Sas-hegy ("Adlerberg") - i…
$1,63M
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
In einem ruhigen und grünen Teil des 2. Bezirks von Budapest, in Remetekertváros, werden zwe…
$1,05M
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Fläche 450 m²
Verkauf: Renoviertes Mehrfamilienhaus im 12. Bezirk von Budapest In Budapest, im Bereich No…
$3,02M
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Immobilienangaben in Budapest, Ungarn

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