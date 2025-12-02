Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Zakynthos Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 12 zimmer in Zakynthos, Griechenland
Villa 12 zimmer
Zakynthos, Griechenland
Zimmer 12
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$3,75M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,76M
