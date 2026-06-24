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Wohnungen am Meer in Gemeinde Veria, Griechenland

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3 Zimmer
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf Duplex von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Sta…
$312,888
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$283,370
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
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Immobilienangaben in Gemeinde Veria, Griechenland

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