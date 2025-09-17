Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Vari Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Vari Municipal Unit, Griechenland

1 Zimmer
6
2 Zimmer
9
3 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$421,359
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$339,428
Eine Anfrage stellen
