  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Thessalien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Region Thessalien, Griechenland

South Pilio Municipality
30
Municipla unit of Milies
12
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
21 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$187,271
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 11 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 11 zimmer in Pyrgetos, Griechenland
Ferienhaus 11 zimmer
Pyrgetos, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Reihenhaus 6 zimmer in Aigani, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Aigani, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 300 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$134,601
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Achladias, Griechenland
Villa 7 zimmer
Achladias, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Pinakates, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pinakates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Zagora, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Milina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Ferienhaus 9 zimmer in Portaria, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Portaria, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 314 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 314 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 3 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/1
2-stöckige Villa von 100 qm in Volos-Pilio. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erdgeschos…
$468,176
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Achillio, Griechenland
Villa 8 zimmer
Achillio, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Villa 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf eine Luxusvilla im Dorf Southern Pelion in der Nähe von Volos an. Die…
$7,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Volos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$116,459
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalamaki, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 233 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Makryrrachi, Griechenland
Villa 1 zimmer
Makryrrachi, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 383 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$737,378
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 zimmer in Volos, Griechenland
Villa 9 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$912,944
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Kalyvia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kalyvia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$204,827
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Agios Dimitrios, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Milina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Platania, Griechenland
Villa 5 zimmer
Platania, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf abgelegene Villa in Südpelion. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer …
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

