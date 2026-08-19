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Villen in Region Thessalien, Griechenland

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South Pilio Municipality
5
11 immobilienobjekte total found
Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,48M
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Villa in Argalasti, Griechenland
Villa
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$944,567
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Villa in Volos, Griechenland
Villa
Volos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$920,953
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Villa in Promyri, Griechenland
Villa
Promyri, Griechenland
Fläche 440 m²
Wir bieten zum Verkauf abgelegene Villa in Südpelion. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer …
$3,13M
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Villa in Region Thessalien, Griechenland
Villa
Region Thessalien, Griechenland
Fläche 383 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$743,846
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Villa in Milies, Griechenland
Villa
Milies, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Luxusvilla im Dorf Southern Pelion in der Nähe von Volos an. Die…
$7,08M
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Villa in Neochori, Griechenland
Villa
Neochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
2-stöckige Villa mit 235 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräum…
$413,248
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Villa in Trikeri, Griechenland
Villa
Trikeri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
2-stöckige Villa von 100 qm in Volos-Pilio. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erdgeschos…
$472,283
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Villa in Region Thessalien, Griechenland
Villa
Region Thessalien, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 640 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,36M
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Villa in Kala Nera, Griechenland
Villa
Kala Nera, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$1,00M
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Villa 3 zimmer in Skiathos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Skiathos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
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Immobilienangaben in Region Thessalien, Griechenland

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