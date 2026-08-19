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Ferienhäuser in Region Thessalien, Griechenland

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South Pilio Municipality
9
Municipla unit of Milies
3
Volos
3
Municipal unit of Argalasti
3
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20 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$389,634
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Neochori, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Neochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$206,624
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 56 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makryrrachi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Makryrrachi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$413,248
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalamaki, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 233 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 233 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$448,669
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Ferienhaus in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus
Argalasti, Griechenland
Fläche 60 m²
Zu verkaufen 1-stöckige Hütte von 60 qm in Voloso-Pilio. Das Ferienhaus besteht aus 2 Schlaf…
$245,651
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Norden: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Schlafzimmer, Erdg…
$291,341
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trikala Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trikala Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$188,913
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$324,695
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Ferienhaus in Milies, Griechenland
Ferienhaus
Milies, Griechenland
Fläche 210 m²
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$377,827
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pyrgetos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pyrgetos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 105 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abs…
$135,781
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kileler Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kileler Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$354,213
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$188,913
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$330,598
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Pyrgetos, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Pyrgetos, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 380 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$472,283
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Makrinitsa, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Makrinitsa, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 314 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 314 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,00M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Promyri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Promyri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$306,984
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Elassona, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Elassona, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 Abst…
$106,264
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Lavkos, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Lavkos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$141,685
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dimini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dimini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$117,481
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