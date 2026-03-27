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Häuser am Meer in Thessaloniki, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf Maisonette von 146 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht…
$398,333
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Stockwerk 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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Immobilienangaben in Thessaloniki, Griechenland

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