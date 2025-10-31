Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser mit Terrasse in Gemeinde Sithonia, Griechenland

7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
In Nikiti, Sithonia, steht ein Reihenhaus von 82 m² zum Verkauf. Das Erdgeschoss umfasst ein…
$291,362
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
Eine Maisonette-Wohnung zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 75 m², gelegen im zweiten und…
$266,202
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$406,423
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Reihenhaus 3 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine 80 m² große Maisonette in Nikiti, Sithonia. Die Immobilie befindet sich i…
$291,357
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine zweistöckige Maisonette mit 100 m² in Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Das O…
$313,527
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$324,071
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine charmante Maisonette-Wohnung mit 103 m², gelegen in dem wunderschönen Küs…
$325,139
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

