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Gewerbeimmobilien in Thasos Regional Unit, Griechenland

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Gemeinde Thasos
29
36 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Skala Kallirachis, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Kallirachis, Griechenland
Objektnummer: 11112 - Business FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis für € 450.000 . Diese 95…
$523,994
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Code des Eigentums: 11283 - Hotel zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für 2.000.000 €. Dieses …
$2,29M
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Gewerbefläche in Skala Rachoniou, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Rachoniou, Griechenland
Immobiliencode: 1379 - Geschäft zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 950.000. Diese 4…
$1,41M
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Investition in Skala Marion, Griechenland
Investition
Skala Marion, Griechenland
Objekt-Code: 11451 - Gebäude FOR SALE in Thasos Skala Marion für € 165.000 . Diese 154.00 m2…
$193,851
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 24
Objektnummer: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 1.600.000 . Dieses 870.00 m…
$1,86M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Objektnummer: 11331 - Hotel zum Verkauf in Thasos Chrisi Akti für € 2.000.000 . Dieses 375.0…
$2,35M
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TekceTekce
Hotel in Potos, Griechenland
Hotel
Potos, Griechenland
Eigentumsordnung: 11901 - Hotel ZUM VERKAUF in Thasos Potos für 1,700.000 €. Diese 500,00 qm…
$1,94M
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Investition in Skala Kallirachis, Griechenland
Investition
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Eigentumsordnung: 11896 - Gebäude zum Verkauf in Thasos Skala Kallirachis für 840.000 €. Die…
$960,174
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Hotel in Gemeinde Thasos, Griechenland
Hotel
Gemeinde Thasos, Griechenland
Schlafräume 8
Objektnummer: 1602 - Hotel FOR SALE in Thasos Mikros Prinos für € 1.200.000 . Diese 600.00 m…
$1,41M
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 12
Code des Eigentums: 11897 - Hotel zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für 2,460.000 €. Die…
$2,81M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Objektnummer: 11565 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti für € 1.000.000 . Diese 200.00 m2…
$1,17M
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Gewerbefläche in Prinos, Griechenland
Gewerbefläche
Prinos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Luxusvilla 210 qm in Prinos von Thassos, auf einem Grundstück von 2360 qm gebaut, plus 60 qm…
$822,398
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel in der Gegend von Skala Rachoni in Thassos. Es hat eine Gesamtfläche von 1052,22 qm. u…
$4,11M
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Hotel in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Hotel
Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland
Unvollendetes dreistöckiges Gebäude 399qm. vor dem Meer in der Gegend von Koinyra in Thassos…
$622,673
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Investition in Skala Rachoniou, Griechenland
Investition
Skala Rachoniou, Griechenland
Objektnummer: 11780 - Gebäude für Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 710.000 . Dieses 3…
$826,746
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Hotel in Skala Rachoniou, Griechenland
Hotel
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 18
Code des Eigentums: 11860 - Hotel zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für 2,800.000 €. Die…
$3,20M
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Hotel 1 054 m² in Potamia, Griechenland
Hotel 1 054 m²
Potamia, Griechenland
Fläche 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel in Potos, Griechenland
Hotel
Potos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Objektnummer: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos für € 275.000 . Diese 120.00 m2. Das Ho…
$323,085
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Hotel in Limenaria, Griechenland
Hotel
Limenaria, Griechenland
Schlafräume 18
Nur 100 Meter vom Meer entfernt steht ein komplett renoviertes dreistöckiges Hotel mit 750 q…
$2,06M
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Gewerbefläche in Skala Marion, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Marion, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Code des Eigentums: 11821 - Villa zum Verkauf in Thasos Skala Marion für 865.000 €. Diese 22…
$990,149
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Gewerbefläche in Prinos, Griechenland
Gewerbefläche
Prinos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Eigentumsordnung: 11777 - Villa zum Verkauf in Thasos Prinos für 295.000 €. Diese 280.00 qm …
$367,160
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Gewerbefläche in Thassos, Griechenland
Gewerbefläche
Thassos, Griechenland
Objektnummer: 11350 - Business FOR SALE in Thasos Limenas für € 70.000 . Dieses 100 m2 große…
$80,367
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Gewerbefläche in Skala Sotiros, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Sotiros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa in der Gegend von Skala Sotiros in Thassos. Es hat eine Gesamtfläche von 125 qm. und e…
$488,138
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Gewerbefläche in Skala Kallirachis, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Kallirachis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objekt-Code: 11420 - Villa Zum Verkauf in Thasos Skala Kallirachis für € 700.000 . Diese 160…
$732,563
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Gewerbefläche in Skala Rachoniou, Griechenland
Gewerbefläche
Skala Rachoniou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Objekt-Code: 11431 - Villa Zum Verkauf in Thasos Skala Rachoniou für € 450.000 . Diese 107 m…
$485,706
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Investition in Rachoni, Griechenland
Investition
Rachoni, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 1380 - Gebäude für Verkauf in Thasos Rachoni für € 180.000 . Diese 450 m2. Geb…
$188,373
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Investition in Kastro, Griechenland
Investition
Kastro, Griechenland
This is a small complex of 3 villas by the sea (10 meters from the sea) on the island of Tha…
$1,62M
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Hotel 450 m² in Gemeinde Thasos, Griechenland
Hotel 450 m²
Gemeinde Thasos, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Thassos, Sotiras: Luxuriöses Hotel von 450 qm in 425qm. Grundstück mit luxuriösen und komfor…
$471,533
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Hotel in Limenaria, Griechenland
Hotel
Limenaria, Griechenland
Objektnummer: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos für € 860.000 . Dieses 400 m2 möblierte…
$995,156
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Gewerbefläche in Thassos, Griechenland
Gewerbefläche
Thassos, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Objekt-Code: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas für € 760.000 . Diese 420 m2 möblierte…
$880,473
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Eigenschaftstypen in Thasos Regional Unit

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