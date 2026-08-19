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Ferienhäuser in Regionalbezirk Serres, Griechenland

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Amphipolis Municipality
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Serres Municipality
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10 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem WC, 2 Abst…
$554,933
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$401,441
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Asprovalta. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$177,106
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Pentapoli, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Pentapoli, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 65 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$85,011
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Ferienhaus in Kerkini, Griechenland
Ferienhaus
Kerkini, Griechenland
Fläche 127 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 127 Quadratmetern im Norden Griechenland…
$91,405
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neos Skopos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neos Skopos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Serres. Keller besteht aus einem Schlafzimmer, Wo…
$389,634
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Ferienhaus in Ano Vrontou, Griechenland
Ferienhaus
Ano Vrontou, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus von 100 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Fer…
$151,376
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Serres, Griechenland

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