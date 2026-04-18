Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Serres Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Serres Municipality, Griechenland

Serres
7
Stadthaus Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Verkauf Maisonette von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$283,370
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Maisonette von 105 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$318,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
CoexCoex
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2 zweistöckige Stadthäuser von jeweils 80 m² in einem Vorort von Thessaloniki. …
$218,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas

Immobilienangaben in Serres Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen