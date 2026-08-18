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Wohnimmobilien in Serres Municipality, Griechenland

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Serres
9
11 immobilienobjekte total found
Villa in Serres Municipality, Griechenland
Villa
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$441,739
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ano Vrontou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ano Vrontou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$129,878
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$401,441
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Ferienhaus in Ano Vrontou, Griechenland
Ferienhaus
Ano Vrontou, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus von 100 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Fer…
$151,376
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$247,949
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$247,949
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$318,791
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2 zweistöckige Stadthäuser von jeweils 80 m² in einem Vorort von Thessaloniki. …
$200,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem WC, 2 Abst…
$554,933
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Maisonette von 105 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$188,913
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
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Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Zu verkaufen Maisonette von 102 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonet…
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Eigenschaftstypen in Serres Municipality

häuser

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