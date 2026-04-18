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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Serres Municipality, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ano Vrontou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ano Vrontou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$129,878
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