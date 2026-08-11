Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Rethymno
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

;
Provinz Rethymnon
17
Gemeinde Milpotamos
11
Rethymnon
4
30 immobilienobjekte total found
Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Haus in Maroulas, Griechenland
Haus
Maroulas, Griechenland
Dies ist ein einzigartiges restauriertes Steinhaus zum Verkauf in Western Crete. Es befindet…
$678,294
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$490,083
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Skaleta, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Skaleta, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymnon, Kreta, nur 600 m vom Strand von S…
$931,917
Eine Anfrage stellen
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus in Zouridi, Griechenland
Haus
Zouridi, Griechenland
Diese komplett renovierte Steinvilla zum Verkauf in Rethymno Kreta befindet sich im Dorf Zou…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Zu verkaufen: Charmantes Old Stone Two-Storey House in Panormos - nur 24m vom Meer entfernt …
$222,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Verkauf: Luxusvilla mit privatem Pool & Panorama Ansichten – Rethymno, Kreta Entdecken Sie e…
$536,208
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Sfakaki, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Sfakaki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Immobilie zum Verkauf befindet sich in der ruhigen ländlichen Gegend von Pigianos Kamp…
$731,562
Eine Anfrage stellen
Haus 10 Schlafzimmer in Viranepiskopi, Griechenland
Haus 10 Schlafzimmer
Viranepiskopi, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Dieses neu gebaute atemberaubende Anwesen zum Verkauf in Viranepiskopi, Rethymno, Kreta, bie…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$498,185
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Roussospiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Roussospiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese neu renovierte Villa zum Verkauf in Roussospiti, Rethymnon, ist ein sehr komfortables …
$631,108
Eine Anfrage stellen
Villa in Bali, Griechenland
Villa
Bali, Griechenland
Fläche 340 m²
🌅 Luxusvilla zum Verkauf in Rethymno, Kreta 🌅In einer der prestigeträchtigsten und ruhigen G…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Fläche 170 m²
BOMO Roumeli Residenzen – Stein Wohnanlage zum Verkauf in Rumeli, Rethymno Eine seltene Gele…
$438,064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 5 Schlafzimmer in Roussospiti, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Roussospiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Diese schöne Villa zum Verkauf in Rethymnon befindet sich im Dorf Roussospiti, einem Gebiet,…
$436,467
Eine Anfrage stellen
Haus 7 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Haus 7 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymnon, Kreta, im Dorf Tria Monastiria. E…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Gerani, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Gerani, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese luxuriöse moderne Villa zum Verkauf in Rethimno, Gerani, Kreta befindet sich an einem …
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Verkauf: Charmante 3-stöckige Villa mit atemberaubenden Ansichten in Rethymno, Kreta! Stando…
$556,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus in Provinz Rethymnon, Griechenland
Haus
Provinz Rethymnon, Griechenland
Dieses einzigartige Haus zum Verkauf in Rethymno, befindet sich in einer der zentralsten Gas…
$707,785
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Panormos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
In der Gegend von Panormos, die 20 km von der Stadt Rethymno entfernt liegt, steht ein neu g…
$246,401
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Eleftherna, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Eleftherna, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese erstaunliche Steinvilla zum Verkauf in Rethymno, befindet sich im Dorf Eleutherna. Das…
$424,671
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Verkauf: Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Panormo, Rethymno Diese schöne Doppelhaushälf…
$368,714
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Modernes Stone-Built Townhouse in der Nähe von Rethymno Nur 100 Meter vom Meer entfernt und …
$277,467
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen befindet sich am Rande eines schönen südwestlichen kretischen Dorfes und liegt a…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 470 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 470 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Im Erdgeschoss finden Sie eines der drei geräumigen Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ei…
$507,705
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 zimmer in Patsos, Griechenland
Haus 4 zimmer
Patsos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Patsos ist eine bergige traditionelle Siedlung, nur 24 km von der Stadt Rethymnon entfernt. …
$36,558
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Plakias, Griechenland
Haus 4 zimmer
Plakias, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 5 508 m²
The geographical location of Rethymno, between the cities of Heraklion and Chania, as well a…
$264,945
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Rethymno

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen