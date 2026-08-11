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Villen in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

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Provinz Rethymnon
6
Gemeinde Milpotamos
7
13 immobilienobjekte total found
Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
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Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
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Villa in Amnatos, Griechenland
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Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$490,083
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,14M
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Verkauf: Luxusvilla mit privatem Pool & Panorama Ansichten – Rethymno, Kreta Entdecken Sie e…
$536,208
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Villa in Panormos, Griechenland
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Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$498,185
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Villa in Bali, Griechenland
Villa
Bali, Griechenland
Fläche 340 m²
🌅 Luxusvilla zum Verkauf in Rethymno, Kreta 🌅In einer der prestigeträchtigsten und ruhigen G…
$1,50M
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Verkauf: Charmante 3-stöckige Villa mit atemberaubenden Ansichten in Rethymno, Kreta! Stando…
$556,795
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Verkauf: Doppelhaushälfte mit privatem Pool in Panormo, Rethymno Diese schöne Doppelhaushälf…
$368,714
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen befindet sich am Rande eines schönen südwestlichen kretischen Dorfes und liegt a…
$1,94M
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Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 470 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 470 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$1,53M
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Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Im Erdgeschoss finden Sie eines der drei geräumigen Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ei…
$507,705
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

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