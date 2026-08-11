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Stadthäuser in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

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Gemeinde Milpotamos
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Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Zu verkaufen: Charmantes Old Stone Two-Storey House in Panormos - nur 24m vom Meer entfernt …
$222,718
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Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Fläche 170 m²
BOMO Roumeli Residenzen – Stein Wohnanlage zum Verkauf in Rumeli, Rethymno Eine seltene Gele…
$438,064
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Reihenhaus in Panormos, Griechenland
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Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Modernes Stone-Built Townhouse in der Nähe von Rethymno Nur 100 Meter vom Meer entfernt und …
$277,467
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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