Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Rethymno
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

;
Gemeinde Milpotamos
17
Provinz Rethymnon
24
Rethymnon
11
43 immobilienobjekte total found
Villa in Margarites, Griechenland
Villa
Margarites, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm. auf der Insel Kreta. Die Wohnung befindet sich im ersten Sto…
$183,779
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 70 m²
Zum Verkauf Duplex von 70 Quadratmetern auf der Insel Kreta. Die Duplex befindet sich auf 2 …
$206,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 35 m²
Neue Wohnung im Erdgeschoss mit Garten und Gemeinschaftspool - Rumeli, Rethymno, Kreta Preis…
$102,870
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Amnatos, Griechenland
Villa
Amnatos, Griechenland
Fläche 132 m²
Villa zum Verkauf im Bau in Rethymno Eine neue zweistöckige Villa, die sich jetzt in der Anf…
$414,693
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 94 qm in Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft…
$495,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 81 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Loft.…
$427,306
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus in Maroulas, Griechenland
Haus
Maroulas, Griechenland
Dies ist ein einzigartiges restauriertes Steinhaus zum Verkauf in Western Crete. Es befindet…
$678,294
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 136 qm in Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lof…
$733,205
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$490,083
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 4 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 126 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 126 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lo…
$679,173
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Skaleta, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Skaleta, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymnon, Kreta, nur 600 m vom Strand von S…
$931,917
Eine Anfrage stellen
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 400 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus in Zouridi, Griechenland
Haus
Zouridi, Griechenland
Diese komplett renovierte Steinvilla zum Verkauf in Rethymno Kreta befindet sich im Dorf Zou…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Zu verkaufen: Charmantes Old Stone Two-Storey House in Panormos - nur 24m vom Meer entfernt …
$222,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 85 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und Lof…
$447,106
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Provinz Rethymnon, Griechenland
Villa
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 172 m²
Verkauf: Luxusvilla mit privatem Pool & Panorama Ansichten – Rethymno, Kreta Entdecken Sie e…
$536,208
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Sfakaki, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Sfakaki, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Immobilie zum Verkauf befindet sich in der ruhigen ländlichen Gegend von Pigianos Kamp…
$731,562
Eine Anfrage stellen
Haus 10 Schlafzimmer in Viranepiskopi, Griechenland
Haus 10 Schlafzimmer
Viranepiskopi, Griechenland
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Dieses neu gebaute atemberaubende Anwesen zum Verkauf in Viranepiskopi, Rethymno, Kreta, bie…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Verkauf: Moderne 2-stöckige Villa mit privatem Pool in Rethymno, Kreta Standort: Rethymno, K…
$498,185
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Roussospiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Roussospiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese neu renovierte Villa zum Verkauf in Roussospiti, Rethymnon, ist ein sehr komfortables …
$631,108
Eine Anfrage stellen
Villa in Bali, Griechenland
Villa
Bali, Griechenland
Fläche 340 m²
🌅 Luxusvilla zum Verkauf in Rethymno, Kreta 🌅In einer der prestigeträchtigsten und ruhigen G…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Fläche 170 m²
BOMO Roumeli Residenzen – Stein Wohnanlage zum Verkauf in Rumeli, Rethymno Eine seltene Gele…
$438,064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 5 Schlafzimmer in Roussospiti, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Roussospiti, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Diese schöne Villa zum Verkauf in Rethymnon befindet sich im Dorf Roussospiti, einem Gebiet,…
$436,467
Eine Anfrage stellen
Haus 7 Schlafzimmer in Provinz Rethymnon, Griechenland
Haus 7 Schlafzimmer
Provinz Rethymnon, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine einzigartige Villa zum Verkauf in Rethymnon, Kreta, im Dorf Tria Monastiria. E…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 78 m²
Wohnung zum Verkauf in der ersten Etage nur 200 Meter vom Meer entfernt End-to-End-Wohnung i…
$233,083
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 69 m²
Wohnung zum Verkauf auf der ersten Etage mit unbegrenztem Meerblick Wohnung von 69 qm in ein…
$284,499
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 Schlafzimmer in Gerani, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Gerani, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese luxuriöse moderne Villa zum Verkauf in Rethimno, Gerani, Kreta befindet sich an einem …
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Villa in Panormos, Griechenland
Villa
Panormos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Verkauf: Charmante 3-stöckige Villa mit atemberaubenden Ansichten in Rethymno, Kreta! Stando…
$556,795
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Rethymno

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen