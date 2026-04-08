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Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Municipality of Petroupoli, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Petroupoli, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 800 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$2,54M
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-West

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cottages
reihenhäuser

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