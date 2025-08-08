Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Municipality of Glyfada
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,54M
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,53M
