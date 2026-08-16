Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Terrasse

Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

;
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Stockwerk 4/5
Zweistöckige Wohnung mit privatem Pool und Parkplatz in einer renommierten WohnanlageGeeigne…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen