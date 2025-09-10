Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ostattika
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Wohnung zum Verkauf auf der 4., 5. und 6. Etage (3 Stockwerke), im Bereich Glyfada. Das Anwe…
$2,11M
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1
Maisonette zum Verkauf, 1. Stock (2 Stockwerke), im Voula Bereich gelegen. Das Anwesen hat e…
$877,280
