Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Polygyros
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Gemeinde Polygyros, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Psakoudia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Psakoudia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 378 m²
Stockwerk -2/-2
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$856,233
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Villa 2 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 2 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung dieses exquisiten Einfamilienhaus in der malerischen Region von Halkidiki, Griech…
$188,371
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Polygyros, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen