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Studios in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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Studio 1 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Das Studio befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Das Studio befinde…
$159,842
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